Sédhiou : des étincelles font plusieurs blessés lors de la retraite au flambeau

Des personnes prenant part à une procession lors de la retraire au flambeau à travers les artères de la ville de Sédhiou (sud) ont été brûlées par des étincelles qui se sont propagées dans la foule, entrainant plusieurs blessés, rapporte l’APS.



Selon la même source, les blessés sont évacués au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba. Les autorités administratives, militaires et médicales se sont mobilisées pour être au chevet des personnes brûlées.

