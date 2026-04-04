Guerre au Moyen-Orient: deux avions de combat américains abattus par l'Iran, un pilote activement recherché Au 35e jour de conflit, les États-Unis et Israël continuent à bombarder l'Iran, détruisant notamment des infrastructures civiles, sans que la riposte de Téhéran ne paraisse fléchir. Deux avions de combat américains ont notamment été abattus dans le ciel iranien. L'un des pilotes est activement recherché par les États-Unis et l'Iran. Au Liban, la Force intérimaire des Nations unies a annoncé que trois casques bleus avaient été blessés par une explosion dans l'une de ses positions au sud du pays, après la mort de trois soldats de la paix en moins d'une semaine.

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Ce qu'il faut retenir

► Donald Trump a menacé jeudi de nouvelles destructions d'infrastructures civiles en Iran, citant les ponts et les centrales électriques « Les ponts sont les prochains, puis les centrales électriques ! », a mis en garde Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il s'est félicité de la destruction d'un grand pont reliant Karaj à Téhéran.



► Deux avions de combat américains ont été abattus au-dessus de l'Iran et du Golfe ce vendredi. Deux pilotes ont été secourus, un troisième est activement recherché par les États-Unis, mais aussi par l'Iran.



► Israël a été visé vendredi par de nouveaux tirs iraniens. L'armée israélienne n'a pas détaillé les lieux ciblés, mais la radio militaire a évoqué des dégâts dans une gare de Tel-Aviv. Selon les médias iraniens, les Gardiens de la Révolution ont tiré des missiles « longue portée » vers cette ville et la station balnéaire d'Eilat.



► La Force intérimaire des Nations unies au Liban a annoncé ce vendredi que trois casques bleus avaient été blessés par une explosion dans l'une de ses positions au sud du pays, après la mort de trois soldats de la paix en moins d'une semaine.



Le ministère de l'Intérieur de Bahrein a indiqué samedi matin que les sirènes d'alerte ont retenti. « Nous prions les citoyens et résidents de rester calmes, de se diriger vers l'endroit le plus proche et sûr, et de suivre les actualités via les canaux officiels », indique le ministère sur le réseau social X.

Le pilote d'un avion américain abattu toujours activement recherché, Israël suspend ses frappes en Iran

Des médias américains ont annoncé vendredi qu'un des pilotes des deux avions américains abattus avait été secouru dans le sud-ouest de l'Iran, le sort du second, activement recherché, reste inconnu.



Un responsable israélien a indiqué à l'Associated Press qu'Israël a suspendu ses frappes en Iran dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage américaines.



La banlieue sud de Beyrouth a été bombardée à au moins deux reprises samedi à l'aube, selon une journaliste de l'AFP qui a entendu de puissantes explosions et vu de la fumée s'élever dans le ciel.



Simultanément, l'armée israélienne a annoncé sur les réseaux sociaux avoir « commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth ».



Une attaque de missiles iraniens a causé des dégâts dans le centre d'Israël, rapporte l'agence de presse israélienne Wallah, qui indique qu'une personne a été blessée à Bnei Brak, près de Tel-Aviv, tandis que d'importants dégâts ont été observés dans un quartier résidentiel de Rosh Haayin, causant une coupure de courant.



Après un mois de guerre en Iran, la question des crimes de guerre plane sur le conflit. Aussi bien de la part du régime iranien que du duo israélo-américain. La frappe visant une école en Iran a fait scandale, et les États-Unis ont passé un cap il y a quelques jours en ciblant un pont dans la région de Téhéran.



Dans une tribune mise en ligne vendredi, plus d'une centaine de juristes et de chercheurs spécialisés exerçant aux États-Unis s'alarment d'une dérive inquiétante s'agissant de la conduite de la guerre, explique notre correspondant à Washington, Vincent Souriau.



L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi qu'une attaque de missiles iraniens ciblait le territoire du pays, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa sixième semaine.



« Il y a peu, l'armée israélienne a détecté des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Les systèmes de défense sont mobilisés pour intercepter cette menace », a écrit l'armée sur son compte Telegram.



Des explosions ont retenti ⁠à Damas, la capitale de la Syrie, et dans ses environs, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte la télévision ⁠d'État, indiquant que ​leur cause était inconnue.



« Alors même que je m'adressais au peuple américain, le président de notre Conseil stratégique de politique étrangère a été la cible d'une tentative d'assassinat, qui a entraîné le martyre de son épouse innocente. Que le monde juge : quel camp s'engage dans le dialogue et la négociation, et quel camp dans le terrorisme ? », écrit-il sur le réseau social X.



Le Hezbollah revendique des frappes sur des positions israéliennes au sud du Liban

Selon Al-Jazeera, le Hezbollah a revendiqué vendredi soir des tirs de missiles sur des soldats et des véhicules israéliens dans la région d'al-Sadr, près de la ville d'Ainata, au sud du Liban, ainsi que sur des positions d'artillerie et des forces israéliennes situées dans et aux abords de la ville frontalière de Maroun al-Ras, au sud du pays. Le mouvement chiite affirme également avoir bombardé les forces israéliennes à al-Malikiyah.



Quatre blessés et des habitations endommagées après l'interception d'un drone par Bahreïn

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé que quatre personnes ont été blessées et des maisons endommagées dans la région de Sitra après la chute d'éclats d'obus provenant de la destruction d'un drone iranien.



Un avion américain A-10 a été touché par la défense aérienne iranienne, ont rapporté les médias d'État iraniens, citant le bureau des relations publiques de l'armée iranienne. L'Associated Press avait précédemment rapporté qu'un deuxième avion de combat de l'US Air Force s'était écrasé au Moyen-Orient vendredi.



Aucune autre information n'était disponible dans l'immédiat, notamment concernant le lieu où se trouvait le pilote. Le Pentagone et la Maison-Blanche n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Le A-10, également connu sous le surnom de Warthog, est un avion monoplace.



Les médias d'État syriens ont fait état d'un mort dans une attaque israélienne survenue dans le sud du pays, près du plateau du Golan occupé par Israël.



« Un jeune Syrien a été tué dans le tir d'un char israélien », dans la province frontalière de Quneitra, a écrit l'agence officielle Sana, la télévision d'État indiquant de son côté qu'un véhicule avait été ciblé.



Sana avait rapporté plus tôt la fermeture par les forces israéliennes de l'accès à plusieurs routes de la région « menant à de nouvelles positions militaires établies », des mesures qui restreignent les déplacements des habitants et agriculteurs. Un poste de contrôle temporaire a aussi été mis en place dans un village, ajoute l'agence.



Après la chute en décembre 2024 du président Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par une coalition islamiste en Syrie, Israël a envoyé des troupes dans une zone tampon patrouillée par l'ONU censée séparer les forces israéliennes et syriennes sur le plateau du Golan. Mais Israël, qui réclame une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie, a mené depuis des centaines de frappes et conduit des incursions chez son voisin.



De son côté, le Hezbollah affirme avoir tiré des missiles en direction de la colonie israélienne de Yir'on, décrivant cette attaque comme « un avertissement » adressé aux colonies du nord d'Israël.



Donald Trump affirme que la destruction d'un avion américain «n'aura aucune incidence» sur les négociations avec l'Iran

Lors d'un entretien téléphonique avec la chaîne NBC, le président Donald Trump a refusé de commenter les détails de l'opération de sauvetage du pilote de l'avion américain détruit par l'Iran, affirmant que les actions de la République islamique n'auraient aucune incidence sur les négociations.



« Non, pas du tout. Non, c'est la guerre », a-t-il déclaré au média américain.



Les autorités américaines n'ont pas encore confirmé les informations et les affirmations iraniennes selon lesquelles deux avions américains auraient été touchés.



Au Bangladesh, des horaires réduits face à la crise énergétique

La crise énergétique qui découle de la guerre touche de plein fouet de nombreux pays, dont le Bangladesh. Hier jeudi 2 avril déjà, Dhaka a augmenté de près de 30 % les prix du gaz de pétrole liquéfié utilisé pour la cuisson et du gaz naturel comprimé pour certains véhicules.



Ce vendredi, le gouvernement a instauré une nouvelle série de mesures pour réduire la consommation d’énergie, alors que les prix des hydrocarbures ont augmenté. Fermeture une heure plus tôt pour les commerces et les bureaux, qu’ils soient publics ou privés. Jusqu’à nouvel ordre, ils sont ouverts de 9h à 16h. La même mesure est appliquée aux banques, qui devront fermer à 15h.



Dans le viseur également : les centres commerciaux. D’habitude ouverts jusqu’à tard, leurs portes ferment maintenant à 18h. Même les illuminations décoratives des mariages n’y échappent pas, et sont désormais interdites. Seuls les commerces alimentaires sont épargnés et conservent leurs horaires habituels. Le gouvernement a aussi demandé aux ministères de limiter leurs dépenses. Le but est de réduire la consommation totale de carburant d’au moins 30 %, selon les calculs des autorités.



Le Bangladesh veut préserver ses réserves, face à l’instabilité des chaînes d’approvisionnement.



95 % de ses besoins en pétrole et en gaz sont importés, essentiellement du Moyen-Orient. Et Dhaka pourrait aller plus loin : les écoles et les universités pourraient également être touchées par ces modifications d’horaires. L’achat de bus scolaires électriques est envisagé par le gouvernement.



Plusieurs fortes explosions entendues à Téhéran

Plusieurs fortes explosions ont été entendues vendredi soir à Téhéran, survolée par des avions, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les défenses antiaériennes ont été activées, a rapporté l'agence iranienne Fars. Israël avait annoncé plus tôt des « frappes à grande échelle » sur la capitale iranienne.



Une frappe détruit un pont dans l'est du Liban après un avertissement israélien

Une frappe israélienne a détruit un pont dans l'est du Liban ce vendredi, ont rapporté les médias officiels libanais, après qu'Israël a averti qu'il frapperait deux ponts dans la région pour empêcher des transferts de renforts en armes et personnel du Hezbollah.



« Des avions de guerre israéliens ont visé le pont qui relie Sohmor à Machghara, entraînant sa destruction », a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).



L'armée israélienne avait auparavant averti que « pour empêcher le transfert de renforts et d'équipements militaires » du mouvement pro-iranien, elle allait cibler les ponts de Sohmor et de Machghara, publiant une carte identifiant les deux structures, distantes d'environ 100 m.



Une grande université de la capitale iranienne, Téhéran, a de nouveau été touchée lors des dernières frappes aériennes menées ce vendredi par les États-Unis et Israël. L'institut de recherche médicale et le bâtiment abritant les laboratoires de l'université Beheshti ont été presque entièrement détruits lors de l'attaque survenue plus tôt dans la journée de vendredi, a rapporté l'agence de presse Tasnim.



﻿La résidence universitaire située sur le campus a également été gravement endommagée. Tasnim a précisé qu'aucune victime n'avait encore été signalée. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques contre des universités à Téhéran et dans d'autres villes ces dernières semaines, selon des informations iraniennes. L'université technique d'Ispahan et l'université des sciences et technologies de Téhéran figuraient parmi les cibles des frappes américano-israéliennes.



Près de 2,4 millions de travailleurs philippins sont au Moyen-Orient et se retrouvent en première ligne du conflit. Au moins une ressortissante est morte et deux autres expatriés ont été blessés depuis le début de la guerre. Plusieurs ONG et organisations syndicales appellent le gouvernement philippin à mieux les protéger. Autres articles Iran: le détroit d'Ormuz ne rouvrira que lorsque « les revenus du transit serviront à compenser les dommages de guerre »

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RFI





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