Pape Gueye : « Les Algériens m’ont remercié après la finale contre le Maroc »

Auteur du but décisif lors de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc, le milieu de terrain de Villarreal, Pape Gueye, est revenu sur l’après-match et le soutien inattendu reçu de supporters algériens. Dans un entretien accordé à Sofoot, l’international sénégalais a confié avoir été submergé de messages venus d’Algérie.



« Les Algériens, laisse tomber… C’est grâce à eux si j’ai un million d’abonnés sur Instagram. Ils m’ont tous envoyé des messages après le match : “Frérot, on est trop contents, merci, on ne voulait pas que le Maroc gagne” », a-t-il raconté avec humour.



Le héros de la finale a même ironisé sur l’accueil qu’il pourrait recevoir en Algérie : « Si demain je vais là-bas, je pense qu’on me recevra en limousine ».



Pape Gueye est également revenu sur l’ambiance tendue qui entourait cette finale, notamment à l’hôtel de la délégation sénégalaise. Selon lui, l’équipe a rencontré quelques difficultés avant la rencontre face au pays hôte.



« Avant le match, il y a eu des soucis au niveau de la sécurité. On était quasiment livrés à nous-mêmes », a-t-il déclaré.



Il évoque aussi des situations insolites dans leur lieu d’hébergement. « Quand ils ont su qu’on était en finale contre le Maroc, il n’y avait plus de thé, plus de tasses, plus rien », a-t-il lancé sur le ton de la plaisanterie.



Une anecdote révélatrice, selon lui, de l’atmosphère particulière qui régnait autour de cette finale très attendue. « On leur disait : “Frérot, il est où le thé ? Ça y est, on joue contre vous, il n’y a plus rien” », a-t-il conclu en souriant.