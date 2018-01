​L'Ethiopie interdit l'adoption aux étrangers

Des célébrités, dont Brad Pitt et Angelina Jolie, ont adopté des enfants éthiopiens.



L'adoption d'enfants suscite de vifs débats en Ethiopie depuis 2013, à la suite du décès, dans des circonstances non élucidées, d'une fillette de 13 ans.



Les parents de la fillette décédée aux États-Unis ont été jugés et emprisonnés pour avoir fait adopter leur enfant par une famille étrangère.



Les membres du parlement éthiopien estiment que les orphelins et les enfants vulnérables devraient être pris en charge dans le pays et protégés d'éventuels abus de la part des étrangers.



Certains députés ont toutefois déploré le manque de services adéquats pour s'occuper de ces enfants en Ethiopie.



Le Danemark a renoncé en 2015 à adopter des enfants éthiopiens, à la suite d'accusations de trafic d'êtres humains.