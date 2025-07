Ousmane Sonko : "Nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié"

Ousmane Sonko a délivré un message clair et percutant à son équipe ministérielle hier, lundi, lors d'une réunion gouvernementale, axée sur le pilotage de l'Agenda « Sénégal 2050 ». Dans sa déclaration, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une responsabilité accrue et d'une efficacité sans faille dans l'exécution des politiques publiques.



Le Pm a affirmé avec clarté : « Je vais être clair : nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié, chaque projet un échéancier précis, et chaque ministre une feuille de route claire, suivie et évaluée. La parole de l'État engage. Il faut la traduire en actes, avec méthode, exigence et efficacité. Je compte sur vous tous pour relever ce défi collectif ».



Cette allocution intervient dans un contexte où le gouvernement s'attelle à concrétiser les objectifs de l'Agenda « Sénégal 2050 », un plan stratégique visant à transformer le pays en une économie émergente et inclusive.