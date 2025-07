Côte d'Ivoire: 20 ans de prison requis à l'encontre d'Abdoulaye Fofana, proche de Guillaume Soro

Vingt ans d’emprisonnement – c’est la peine requise par le procureur contre l'ancien aide de camp de Guillaume Soro, le commandant Abdoulaye Fofana, lundi 14 juillet 2025 au tribunal de première instance d’Abidjan. Avec une quinzaine de co-accusés, l’ex-militaire ivoirien est jugé pour « complot contre l’autorité de l’État et constitution de bandes armées ».



Abdoulaye Fofana a été arrêté en mai 2022 à Abidjan, après trois ans d’exil en France. Mais pourquoi Abdoulaye Fofana est-il rentré en Côte d’Ivoire ? C’est la question du procès de l’ex-militaire. « Je voulais voir mon père avant son décès », assure le principal accusé, sans dissiper les zones d’ombres relevées par le procureur.



Comment le commandant est d’abord passé par le Burkina Faso à l’aide de faux papiers ? comment il a contacté des militaires avant de rallier Abidjan début mai 2022 ? « Je prenais des nouvelles », justifie l’ancien aide de camp.



Le président relit des procès-verbaux d’auditions. Certains des co-accusés y affirment qu’Abdoulaye Fofana aurait parlé de projets de coups d’État. Des propos aujourd’hui retirés. « Des on-dit » s’agace l’ancien officier qui met en avant son expérience : « Pour faire un coup d’État, il faut des moyens… là, il n’y en a pas »



Le procureur ironise « C’est un habitué ! » L’avocate du commandant Fofana juge quant à elle le dossier vide : « Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi ramoner une cheminée. Ce sont des déclarations qu’on prête aux uns aux autres. » Pour Me Kadidja Touré, c’est l’ancien président de l’Assemblée Nationale qu’on vise à travers son ex-aide de camp : « C’est un complot contre le président Soro Kigbafori Guillaume. Çà et là, ce sont ses partisans qui sont arrêtés et on force la recherche des infractions ».



L’avocate demande l’acquittement de son client. Le délibéré est attendu pour le 28 juillet 2025.