L'animateur et producteur français Thierry Ardisson est mort à 76 ans

L'animateur et producteur Thierry Ardisson, star du PAF surnommée «L'homme en noir», est décédé, lundi 14 juillet, à 76 ans à Paris, des suites d'un cancer du foie, ont annoncé son épouse et ses enfants dans un communiqué à l'AFP.



«Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle», a écrit sa femme, Audrey Crespo-Mara, journaliste à TF1.