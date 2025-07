Mali: affrontement entre l'armée et les rebelles touaregs du FLA entre Kidal et Anefis

Violents accrochages lundi 14 juillet 2025 entre l’armée malienne avec ses alliés russes de Africa Corps contre les rebelles indépendantistes touaregs du Front de Libération de l’Azawad (FLA) dans la région de Kidal où l’armée a récemment dépêché un important renfort.



Dans un communiqué laconique publié à la mi-journée de ce lundi, l’état-major des armées maliennes informe qu'une de ses patrouilles a « accroché un groupe terroriste entre les localités de Kidal et d’Anefis » dans le nord du Mali. Les combats sont en cours, ajoute la direction de la Communication de l’Armée. Depuis ces déclarations, plus de commentaires officiels sur l’accrochage.



En revanche, deux sources militaires maliennes interrogées affirment que « l’ennemi a été énergiquement repoussé ». Côté rebelles du Front de Libération de l’Awazad (FLA) le discours officiel est triomphant. Montrant des images présentées comme étant celles de l’accrochage, des responsables de ce groupe armé revendiquent « une victoire indiscutable contre l’armée malienne et ses alliés russes ».



La semaine dernière, un important renfort militaire a quitté le sud du Mali pour la région de Kidal. Composé de militaires maliens et de russes de Africa Corps à bord de plusieurs dizaines de véhicules, la mission a deux objectifs : le ravitaillement des positions de l’armée malienne située dans cette région ayant une frontière avec l’Algérie. L’autre objectif est d’installer des chefs militaires récemment nommés. Dans la région de Kidal, l’armée régulière a deux adversaires : les jihadistes du JNIM et les rebelles du FLA.