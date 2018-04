​Le Sénégal et la Mauritanie bientôt reliés par un pont (Ambassadeur)

L’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Mamadou Tall a informé de la construction prochaine d'un pont sur reliant la Mauritanie et le Sénégal. Selon lui, «il faut se réjouir du démarrage prochain, au courant de 2018, du pont de Rosso qui aura un impact certain sur la promotion des échanges économiques et commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie».



Il est d’avis que les deux (2) pays doivent accorder une préoccupation toute particulière aux domaines qui préoccupent davantage nos deux peuples notamment la pêche, l’agriculture, l’élevage, aux transports routiers, à l’énergie, à la libre circulation des personnes et des biens et aux infrastructures.



Evoquant la récente décision des deux pays d'exploiter ensembles les ressources naturelles découvertes entre les deux pays, le représentant du Sénégal en Mauritanie affirme que les populations des deux pays doivent profiter des opportunités gazières pour renforcer leur économie.



«La découverte récente d’importantes quantités de gaz au large de nos eaux territoriales respectives, ils nous incombent d’établir une bonne coopération dans Le domaine des hydrocarbures afin que nous puissions tirer ensemble profit au milieu de ces richesses», a-t-il lancé.



Le montant global consenti par les partenaires au développement pour la réalisation du pont de Rosso Sénégal est à hauteur de 54 milliards de F Cfa .