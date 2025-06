Interpellé à l’AIBD, "Akhénaton" libre après son audition à la cybercriminalité

Ousseynou Seck, plus connu sous le pseudonyme « Akhénaton », a été libéré après son audition par les services de la cybercriminalité lundi. L’activiste avait été intercepté vendredi dernier par la police des frontières à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire.



Convoqué suite à des plaintes déposées contre lui pour « propos discourtois et diffamatoires », il a été entendu pendant toute la matinée par les enquêteurs. Pour l’instant, aucune charge n’a été retenue contre lui, et il a pu regagner son domicile librement.