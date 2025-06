Assimi Goïta reçu par Vladimir Poutine pour renforcer les liens avec Moscou

Une délégation malienne, dont le dirigeant du pays, a été reçu lundi 23 juin au Kremlin par le chef de l’État russe. Cette rencontre s'est notamment achevée par la signature de documents de coopération entre Moscou et Bamako. Elle a aussi donné lieu à une officialisation de la coopération de défense, quelques jours après le départ de Wagner remplacé par l’Africacorps.



Cette rencontre a donné lieu, et c'est rare, à une communication bien plus importante qu'habituellement en Russie. Ce premier jour de visite de la délégation malienne a été couvert par la presse généraliste, et a également été traité aux journaux du soir des chaînes fédérales. Ce qui a été mis en avant à chaque fois, c’est bien sûr la rencontre au sommet entre les présidents au Kremlin, mais juste après, la coopération militaire bilatérale a trouvé une large place.



La première chaîne de Russie, Pierviy kanal, a notamment mentionné le rôle des avions et hélicoptères russes au Mali. De son côté, à son arrivée sur le sol russe, le général Assimi Goïta déclarait : « Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations », citant - dans cet ordre - la défense, les transports et l'économie comme secteurs prometteurs de coopération.



Avec l’arrivée de l’Africacorps qui succède à Wagner, l’heure est en effet à une officialisation des liens militaires. Le ministre russe de la Défense a donc rencontré en parallèle son homologue malien. Dans un extrait publié sur la chaine Telegram du ministère de la Défense, on a pu voir Andrei Belooussov, en uniforme, en face de son homologue malien, déclarer : « La priorité de notre partenariat est d'obtenir des résultats concrets en matière de renforcement de la sécurité et de la souveraineté. Cette approche-là est la clé de tout succès et de toute victoire ».



D'autres annonces sans doute à venir

« Merci pour votre hospitalité alors que la situation géopolitique est marquée par diverses formes d'agression de la part des pays occidentaux. Toutes vos actions dans la lutte contre le colonialisme ainsi que votre combat contre le nazisme inspirent notre pays, en particulier dans le contexte actuel de l'opération militaire spéciale », lui a répondu le général Sadio Camara.



D'autres annonces sont sans doute à venir, la Russie et le Mali ayant déjà annoncé une prochaine coopération dans le domaine du nucléaire civil.