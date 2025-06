Drame à Ngaba : le bébé de quatre mois porté disparu retrouvé mort dans un puits

L’espoir s’est brutalement transformé en tragédie à Ngaba, localité de la commune de Diaobé-Kabendou dans le département de Velingara (sud). Le nourrisson de quatre mois porté disparu depuis plusieurs jours a été retrouvé sans vie lundi 23 juin, dans l’après-midi. Son corps en état de putréfaction a été repêché d’un puits.



Selon les informations recueillies par Pressafrik, la découverte macabre a bouleversé les habitants de la localité, qui étaient mobilisés depuis la disparition mystérieuse de l’enfant. L’émotion et la consternation étaient palpables au moment de la levée du corps, qui a été immédiatement inhumé le même jour.



Les circonstances du drame restent pour l’heure floues, mais une source sécuritaire indique que la mère de l’enfant a été interpellée. Entre les mains de la gendarmerie, elle fait actuellement l’objet d’une enquête et attend d’être fixée sur son sort. Les autorités n’excluent aucune piste, et des investigations sont en cours pour déterminer les responsabilités et faire toute la lumière sur cette affaire qui secoue la communauté.



La population, sous le choc, appelle à ce que justice soit rendue et que les auteurs de cet acte, s’il est avéré criminel, soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait.