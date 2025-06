Usurpation d’identité : Youssou Ndour porte plainte après une vaste escroquerie sur Facebook

Victime d’une escroquerie numérique d’envergure, Youssou Ndour a déposé une plainte contre X, à la Division de la cybersécurité pour atteinte aux droits de la personne, au regard du traitement des données à caractère personnel et escroquerie.



Selon les termes de la plainte, les malfaiteurs ont utilisé un mode opératoire bien convaincant. Ils ont utilisé parfois les noms des membres de la famille du leader du super Etoile.



En effet, d’après le journal Les Échos, c’est sur Facebook que la société « Safe Service » s’active et trouve ses cibles. Ils leur ont miroité la possibilité d’obtenir des appuis et assistances financières remboursables sans intérêts.



Pour mieux ferrer leurs proies, ils utilisent les photos de Youssou Ndour et de sa sœur Aby Ndour avec les mentions « Appui et assistance disponible pour tous » « Appuis et assistances financières remboursables sans intérêts pour tous ».



Cette arnaque, diffusée à grande échelle via de faux profils et des sites douteux, a semé la confusion parmi de nombreux internautes. Plusieurs victimes, abusées par la notoriété et la générosité associées à la figure de Youssou Ndour, ont fini par alerter son entourage après avoir été flouées. Face à la multiplication des signalements, l’artiste et entrepreneur a d’abord saisi les responsables de la plateforme Meta, sans succès notable.



Déterminé à faire cesser cette usurpation nuisible, Youssou Ndour a décidé de porter l’affaire devant les autorités compétentes. Une plainte formelle a été déposée par son avocat auprès de la Division de la cybersécurité, qui a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cette manipulation frauduleuse.