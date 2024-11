​Le Soleil : le nouveau Dg révèle avoir trouvé "un niveau d'endettement estimé à des milliards de F CFA"

Lamine Niang, nouveau directeur général du journal Le Soleil, nommé à la tête du quotidien national le 15 mai dernier, a fait l'état des lieux. A l'émission Jury du dimanche sur I-radio, dont il était l'invité ce 10 novembre 2024, il a révélé que le ‘’niveau d’endettement de l’entreprise de presse Le Soleil est très avancé et estimé à des milliards de F CFA’’. Cependant, M. Niang dit attendre la fin des audits pour avancer sur les chiffres.



« On a trouvé dans tous les entreprises publiques un état d’endettement très avancé. C’est à des milliards sans vous donner des chiffres, on attend de voir les audits. Parce que j’aimerais qu’on soit très factuel, que ça s’appuie sur des données probantes avant de pouvoir nous y prononcer », a avancé Lamine Niang.



Poursuivant ses propos, le nouveau Dg du soleil a soutenu : « Avec tout ce qu’on a trouvé, il n pas que moi. Déjà, il y a le personnel qui n’était pas satisfait de la gestion. Quand je vous parle d’endettement à coût de milliards, parce qu’au niveau de la gestion, il y a beaucoup à dire. Quand on retrouve un personnel très démotivé, ça veut dire que y a problème au niveau de la gouvernance. Alors que c’est une boite qui a beaucoup d’opportunité à saisir. Il y avait des problèmes, mais qu’il ne faut pas occulter ».



Malgré cette situation, M. Niang veut faire du journal Le Soleil un média de référence : « On a trouvé un climat social délétère. Mais comme je l’ai dit, on fera l’état des lieux. L’autre vision qu’on a du Soleil, c’est de voir comment repositionner la boite en faisant un média de référence, en renforçant son rôle de service public, en diversifiant ses sources de revenus ».