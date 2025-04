CAN U17 2025 : Tout se joue ce dimanche lors des derniers matchs décisifs

Parmi les équipes déjà qualifiées, le Mali et le Burkina Faso ont impressionné par leurs performances. Les Aiglonnets maliens ont enchaîné deux victoires contre l'Angola (2-1) et la République centrafricaine (2-0), démontrant une belle cohésion d'équipe. De leur côté, les Petits Étalons burkinabés se sont imposés face au Cameroun (2-1) puis contre l'Égypte (2-1), confirmant leur résilience sous pression.

Pour les autres nations, les enjeux restent importants. Dans le Groupe A, le Maroc et la Zambie se disputent la première place tandis que l'Ouganda et la Tanzanie tentent de se mêler à la course. Le Groupe B voit l'Afrique du Sud et l'Égypte se battre pour accompagner le Burkina Faso en quarts. Au Groupe C, le Sénégal, tenant du titre, et la Tunisie sont bien placés mais doivent confirmer face à la Gambie et la Somalie. Enfin dans le Groupe D, la Côte d'Ivoire et l'Angola espèrent encore décrocher leur billet malgré la qualification déjà actée du Mali.

Au-delà de la CAN, c'est aussi la qualification pour la Coupe du Monde U17 qui se profile. Les quatre demi-finalistes africains se qualifieront directement pour le Mondial qatari. Quatre autres places seront attribuées via des barrages impliquant les meilleurs troisièmes de groupe, offrant ainsi une seconde chance à certaines équipes éliminées.

Parmi les rencontres à suivre ce dimanche, le choc entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud à 17h GMT promet d'être passionnant, tout comme l'affrontement entre le Maroc et la Tanzanie à 20h GMT. Ces matchs détermineront les derniers qualifiés pour la phase à élimination directe.

Cette ultime journée s'annonce riche en suspense et en rebondissements, avec des calculs complexes pour les barrages mondiaux. Les amateurs de football des moins de 17 ans devraient vivre des moments intenses alors que le destin de plusieurs sélections se joue sur le fil.

Pour suivre ces rencontres en direct et obtenir toutes les analyses, les supporters peuvent se tourner vers les plateformes officielles de la CAF ou les médias spécialisés dans le football africain. L'heure est désormais aux calculs et aux dernières opportunités pour les équipes encore en lice dans cette passionnante CAN U17.

Ce dimanche 6 avril marque un tournant crucial dans la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec la dernière journée de la phase de groupes. Plusieurs équipes disputent leur qualification pour les quarts de finale tandis que d'autres luttent pour une place en barrages de la Coupe du Monde U17 prévue au Qatar en novembre.