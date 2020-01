​Lutte contre le Sida : l’USAID veut aider le Sénégal à honorer ses engagements

La 7e édition du Forum national des partenaires s’est tenue ce mercredi à Dakar, dans le cadre d’accélérer la riposte vers l’élimination du sida d’ici à 2030. Occasion saisie par la Directrice du bureau Santé de l’USAID au Sénégal, Laura Campbell, pour inviter les pays à démontrer leur capacité à satisfaire les exigences (minimales) du Plan d'Urgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA (PEPFAR).



Pour elle, il s’agit d’accélérer la transition vers le traitement du ténofovir-lamivudine-dolutegravir (TLD), d’améliorer les méthodes de détermination de la charge virale, et de renforcer la chaîne d’approvisionnement, à fin de s’assurer que les produits liés au VIH sont toujours disponibles au bon endroit et au bon moment.



« Nous sommes réunis ici aujourd’hui par notre mission commune de réduire le fardeau du VIH au Sénégal et de conduire le pays vers la maîtrise de cette épidémie. L’Agence des Etats Unis pour le développement international (USAID) est un partenaire résolu du Comité national de lutte contre le Sida (CNLS). Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour renforcer la capacité du gouvernement sénégalais à honorer ces engagements en vue d’atteindre les objectifs 90-90-90 établis par l’ONUSIDA », a déclaré Laura Campbell.



Toutefois, elle invite chacun à jouer sa partition. « A l’avenir, nous devons œuvrer ensemble à la mise en œuvre de programmes efficaces susceptibles d’aider le Sénégal à atteindre les objectifs 90-90-90. Chacun doit jouer sa partition pour accélérer les progrès et veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, bénéficient du traitement dont elles ont besoin, et aient une charge virale indétectable », a-t-elle convié.