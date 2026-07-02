​Macky Sall reçu par le Premier ministre grec dans le cadre de sa candidature à l’ONU

L’ancien Président sénégalais Macky Sall a été reçu ce 02 juillet 2026 à Athènes par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. La rencontre s’est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, Giórgos Gerapetrítis. L’ex-chef d’Etat sénégalais a lui-même salué "l’accueil chaleureux" et "l’entretien convivial" avec son hôte. Cette étape s’inscrit dans sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies.



Au cœur des discussions, "la coopération pour le développement" et le fonctionnement du système multilatéral. Macky Sall s’est dit réjoui de ses échanges "approfondis sur divers sujets" avec les autorités grecques. Il a également souligné "notre convergence de vues sur le rôle que doit jouer l’Organisation mondiale dans le contexte critique du multilatéralisme contemporain".



Cette visite en Grèce intervient après un plusieurs entretiens dont celui avec le Président français Emmanuel Macron. L’ancien Président sénégalais multiplie ainsi les consultations avec des dirigeants européens pour faire valoir sa candidature à la tête des Nations Unies.