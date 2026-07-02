Libération de Pape Malick Ndour : l’APR perçoit «le signe que la justice finit toujours par triompher sur l’arbitraire»

Dans la soirée du 30 juin 2026, l'ancien ministre Pape Malick Ndour a été libéré de prison et placé sous contrôle judiciaire. Sa remise en liberté provisoire a constitué une surprise totale pour son entourage et ses propres avocats, après plusieurs rebondissements procéduraux. Ce jeudi, l’Alliance pour la République (APR, opposition) perçoit dans la libération d’un de ses membres «un signe que la justice finit toujours triompher sur l’arbitraire», dans un communiqué.



«L’APR se réjouit de la libération du camarade Pape Malick Ndour (…), dont l’incarcération a été perçue par les démocrates de ce pays comme une persécution politique visant à museler un opposant. Cette décision fortement appréciée est le signe que la justice finit par triompher sur l’arbitraire», a écrit la formation politique de l’ex-président Macky Sall.



Le parti d’opposition, qui se dit «résolument engagée à mener jusqu’au bout le combat contre l’injustice et l’arbitraire qui rythment l’actualité du Sénégal» de l’avènement au pouvoir du Pastef, a appelé ses militants à «maintenir la mobilisation pour obtenir la liberté totale de toutes les personnes injustement poursuivies ou incarcérées».



Pour rappel, après que la Chambre d'accusation financière a accordé la liberté provisoire à Pape Malick Ndour, le Parquet général financier s’y était d'abord opposé en déposant un pourvoi en cassation pour bloquer sa sortie. Contre toute attente, le ministère public a finalement retiré son pourvoi le mardi soir, ouvrant la voie à sa libération immédiate de la Maison d’arrêt de Rebeuss (Dakar).



Les accusations concernent l’affaire du Programme des domaines agricoles (Prodac). Il est reproché à Pape Malick Ndour d'avoir validé le décaissement "suspect" de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000 sur la base de factures pro forma, impliquant également Khadim Bâ, le patron de Locafrique.



Depuis le début de l’affaire, l’opposant a toujours nié les faits présumés de malversations financières et dénoncé un «acharnement» politique et judiciaire.