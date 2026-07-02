Boucar Diouf (après son limogeage de l’Action sociale) : «J'ai la conscience tranquille et la conviction d'avoir servi avec…»

Boucar Diouf a été limogé, mercredi 01er juillet, de son poste de Directeur général de l’Action sociale (DGAS), lors du Conseil des ministres. Il est succédé par Joseph Ndiaye, spécialiste en Audit et Contrôle de Gestion. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de vastes mouvements de nominations et de limogeages de hauts fonctionnaires et directeurs de structures publiques. Ces derniers, en général, sont connus pour leur appartenance au parti Pastef (majorité parlementaire) de Ousmane Sonko, qui ne partage plus la vision politique du Président Diomaye Faye.



Ce jeudi, réagissant à son limogeage, sur ses réseaux sociaux, Boucar Diouf se dit «reconnaissant», avec le sentiment d’avoir tout donné pour la mission. «Nous avions une responsabilité historique : démontrer que les travailleurs sociaux étaient capables de porter cette institution avec compétence, engagement et dignité. Ce défi, nous l'avons relevé ensemble. Je repars avec la conscience tranquille, le cœur rempli de reconnaissance et la conviction d'avoir servi avec loyauté, humilité et dévouement», a dit le Coordinateur départemental de Pastef - Fatick.





Par ailleurs, le Conseiller en travail social a rappelé que «le service de la Nation ne s'arrête jamais, les fonctions passent, mais l'engagement demeure» ; en réfénce au fait qu’il fait partie de ceux qui travaillent pour préparer la candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029.