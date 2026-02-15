​Mbour : trois personnes placées en garde à vue, plus de 134 kg de chanvre indien saisis

La Brigade régionale des stupéfiants de Mbour (ouest) a interpellé trois (03) personnes durant la nuit du 12 au 13 février 2026. Lors de l’opération, 134 kilogrammes de chanvre ont été saisis, dans le village de Ndiouck Fissel.



Ces arrestations ont eu lieu suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant le débarquement d’une importante cargaison de chanvre indien destinée à approvisionner le secteur de Thiadiaye. Selon la police nationale, après avoir constaté que la marchandise avait déjà été déplacée du point de débarquement initial, les enquêteurs ont entrepris un travail de pistage minutieux.



C’est en suivant les traces de pneus d’une charrette suspecte sur plusieurs kilomètres que les agents ont été conduits jusqu’à un enclos situé dans ledit village. Sur place, ils ont surpris trois individus : les deux convoyeurs identifiés au débarcadère et un complice qui les attendait.



Une fouille a permis aux policiers de découvrir cinq (05) colis de chanvre indien d’un poids total de 134,4 kg. La drogue était cachée sous un amas de fourrage (épis de mil). Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue.

L’enquête se poursuit pour identifier les autres ramifications de ce réseau de trafic.