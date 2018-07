​Me Massokhna Kane dénonce une mainmise des Occidentaux dans le dossier Imam Ndao

Le verdict de l’affaire Imam Alioune Ndao et Cie sera rendu le 19 juillet 2018 par la Chambre criminelle de Dakar. Avant cette date, Me Massokhna Kane un des avocats de l’Imam Ndao persiste et signe qu’il y a une mainmise des Occidentaux dans ce dossier. Ce qui a valu, dit-il, la détention de son client en prison. Des propos qu’il a tenus lors d’une conférence de presse organisée par les associations Islamiques, les Organisations de société civile ainsi que les familles des accusés pour expliquer à la population les faits reprochés à l’Imam Ndao.



Selon lui, après le réquisitoire du procureur, tous les avocats se sont dits qu’il n’y a aucune preuve des charges qui pèsent sur Imam Ndao. Comment on peut demander la condamnation d’une personne à 30 ans de travaux forcés ou plus sans aucune preuve. Ce qui est grave et irresponsable.



« Il faut savoir que les Français et Américains étaient derrière les enquêteurs dès l’entame du dossier. C’est eux qui donne l’argent pour former les enquêteurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a fait savoir la robe noire.



A l'en croire, lors de son réquisitoire, le parquet a fait une bourde en disant que l’Imam Ndao a atterri dans ce dossier parce que Matar Diokhané a prononcé son nom.