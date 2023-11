​Ministère de l'Économie : le budget passe de 50 à plus de 60 milliards F CFA

Doudou Ka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait face aux parlementaires en plénière pour les besoins de l'examen du budget de son département pour l'année 2024. Il est arrêté à 60. 806. 797. 232 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 56. 561. 797. 232 F CFA en crédits de paiement (CP). Contrairement en 2023 ou il était évalué à 50. 412. 342. 497 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiements, ce budget a connu une baisse cette année.



Le budget est reparti en programmes. Il s'agit en premier lieu du Programme Coopération, Développement des partenariats public-privé (PPP) et Appui au Secteur privé, pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 44. 517. 245. 035 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 40.517. 245. 035 en crédits de paiement (CP).



S'y ajoute la Programme Économie productive, compétitive et créatrice d'emplois. Les crédits dudit programme sont arrêtés à 14. 166. 644. 177 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 13.921. 644. 177 F CFA en crédits de paiement (CP).



Un troisième programme concerne le Pilotage, la Gestion et la Coordination administrative. Pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 2. 122. 908. 020 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) s'est fixé comme objectif principal le renforcement de la résilience économique, tout en impulsant la relance. Le Ministre a souligné que son département accorde la plus grande importance à plusieurs objectifs essentiels, notamment la transformation économique, la préservation de la souveraineté, l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité de l'économie. De plus, il a mis en avant l'importance des mécanismes de soutien au secteur privé, en conformité avec les orientations définies dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE).