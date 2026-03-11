​Nafila du jour : 02 rakkas pour bénéficier des 70 cités construites au paradis

Pour cette 22ème nuit, il est recommandé de faire 2 rakkas (soit 1 seul salut final). Dans chaque rakka, tu dois réciter 1 fois la Fatiha, 3 fois Sabisma rabbika lahla (Sourate Al-A’lâ), 3 fois Al-Qadr (Inna Anzalnahou)3 fois Al-Ikhlass (Qul Huwa Allahu Ahad), 3 fois Al-Falaq,3 fois An-Nas.



Celui qui aurait fait cela, Allah lui construira au Paradis 70 cités. Chaque cité contiendra 1000 maisons. Chaque maison contiendra 1000 chambres, toutes en or et en argent. Chaque chambre contiendra 1000 lits. Et sur chaque lit se trouvera une épouse.