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Incendie au garage Ndiaga Ndiaye de Keur Massar : le feu est totalement maîtrisé



Incendie au garage Ndiaga Ndiaye de Keur Massar : le feu est totalement maîtrisé
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi au mardi, aux environs de minuit, au garage Ndiaga Ndiaye de Keur Massar. Plusieurs véhicules ont été ravagés par les flammes.
 
Au moment où ces lignes sont écrites, le feu a été totalement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Toutefois, les dégâts enregistrés au niveau du garage sont considérables.
 
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Moussa Ndongo

Mardi 17 Mars 2026 - 04:00


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