Incendie au garage Ndiaga Ndiaye de Keur Massar : le feu est totalement maîtrisé

Au moment où ces lignes sont écrites, le feu a été totalement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Toutefois, les dégâts enregistrés au niveau du garage sont considérables.

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi au mardi, aux environs de minuit, au garage Ndiaga Ndiaye de Keur Massar. Plusieurs véhicules ont été ravagés par les flammes.