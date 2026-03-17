Marché central de Mbour : 25 millions de FCFA de pertes dans l’incendie du week-end

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au marché central de Mbour a causé des préjudices financiers majeurs pour les acteurs économiques locaux. Selon les informations transmises par Serigne Assane Diop, délégué des commerçants, à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), le bilan matériel est estimé à vingt-cinq millions de francs CFA. Le sinistre a totalement ravagé trois commerces, plongeant les victimes dans le désarroi.



Le détail des pertes révèle que la cantine d’où est parti le feu a subi un préjudice de cinq millions de francs CFA, tandis que les dommages causés aux autres échoppes environnantes sont évalués à vingt millions de francs CFA. Malgré l'ampleur des flammes, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les dégâts matériels sont jugés colossaux par les responsables du marché.



L'intervention des secours, bien que rapide, a été sérieusement entravée par la configuration des lieux. M. Diop a signalé que les sapeurs-pompiers ont éprouvé d'énormes difficultés à accéder au foyer de l'incendie. En cause : l’occupation anarchique du marché, caractérisée par une absence de voies d’accès dégagées et l’inexistence d’issues de secours.



Ce nouveau sinistre remet en lumière la problématique de la sécurité dans les espaces commerciaux du pays, où l'encombrement des passages complique systématiquement le travail des agents de la Brigade des sapeurs-pompiers en cas d'urgence.