​Nioro du Rip : la petite enfance mise sur le recyclage face au déficit d’infrastructures

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Nioro du Rip a organisé une foire dédiée à la petite enfance, mettant en lumière l’utilisation du recyclage comme réponse au manque de matériel pédagogique et aux insuffisances en infrastructures préscolaires.



L’événement a réuni éducateurs, élèves et autorités locales autour d’expositions présentant des outils didactiques fabriqués à partir de matériaux récupérés. L’objectif était de promouvoir des solutions innovantes et accessibles pour améliorer les conditions d’apprentissage dans les structures préscolaires.



Selon l’inspecteur de l’éducation et de la formation, Mamour Cissé, cette initiative répond à un besoin concret des établissements. « Dans les structures préscolaires, les activités pédagogiques nécessitent du matériel qui n’est pas toujours disponible. Nous avons donc encouragé les éducateurs, en collaboration avec les enfants, à confectionner des outils à partir d’objets recyclés », a-t-il expliqué.



Au-delà de l’aspect environnemental et pédagogique, la foire a permis de mettre en évidence les difficultés auxquelles fait face le secteur de la petite enfance dans le département. Mamour Cissé a notamment souligné l’insuffisance du nombre de structures préscolaires dans certaines communes.



« Notre premier défi reste l’extension de la carte scolaire. Dans plusieurs localités, les infrastructures dédiées à la petite enfance demeurent insuffisantes. Nous appelons les collectivités territoriales à nous accompagner dans la création de nouvelles structures », a-t-il plaidé.



Présent à la rencontre, le maire de Paoskoto, Balla Mbaye, a réaffirmé l’engagement des collectivités locales à soutenir les initiatives de l’IEF. Selon lui, l’investissement dans l’éducation constitue une priorité pour le développement des communes.



À travers cette foire, les acteurs de l’éducation espèrent sensibiliser davantage les décideurs sur les besoins du préscolaire et favoriser la mise en place d’infrastructures permettant à tous les enfants du département de bénéficier des mêmes chances de réussite dès le début de leur parcours scolaire.