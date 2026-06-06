Touba: Bassirou Diomaye Faye attendu pour présenter ses condoléances à la famille de Serigne Saliou Mbacké

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce samedi à Touba où il présentera ses condoléances à la famille de Serigne Saliou Mbacké, à la suite du décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.
Cette visite du chef de l’État s’inscrit dans le cadre des hommages rendus à la famille du défunt, figure religieuse respectée au sein de la communauté mouride.
Au cours de son déplacement dans la cité religieuse, le président Bassirou Diomaye Faye devrait exprimer la solidarité de la Nation et témoigner de sa compassion à l’endroit des proches du disparu.
Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké a suscité une vive émotion au sein de la communauté mouride et dans plusieurs cercles religieux du pays.
Cette visite du chef de l’État s’inscrit dans le cadre des hommages rendus à la famille du défunt, figure religieuse respectée au sein de la communauté mouride.
Au cours de son déplacement dans la cité religieuse, le président Bassirou Diomaye Faye devrait exprimer la solidarité de la Nation et témoigner de sa compassion à l’endroit des proches du disparu.
Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké a suscité une vive émotion au sein de la communauté mouride et dans plusieurs cercles religieux du pays.
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