Linguère : un homme arrêté pour harcèlement sexuel et tentative d’actes contre nature

Les éléments du Commissariat urbain de Linguère ont interpellé un individu pour harcèlement sexuel et tentative d’actes contre nature, à la suite d’une opération menée en flagrant délit après la plainte d’un commerçant domicilié à Dakar.



Selon les informations communiquées par la police, les faits remontent à un séjour du plaignant dans son village natal, situé à proximité de Linguère, à l’occasion d’un baptême. Après une première rencontre, le mis en cause aurait obtenu son numéro de téléphone avant de lui adresser des messages et propos à caractère sexuel.



Le lendemain, le suspect se serait rendu au domicile d’un parent du plaignant à Thylla. Selon la plainte, il aurait alors adopté un comportement déplacé et effectué des gestes non consentis envers la victime, qui l’aurait repoussé avant de s’isoler.



Dans la soirée, le mis en cause aurait poursuivi ses sollicitations en envoyant de nouveaux messages et notes vocales explicites. Ces éléments ont été transmis aux enquêteurs et versés au dossier.



Sur la base des preuves recueillies, notamment les échanges téléphoniques et les fichiers audio, les policiers de la Brigade de recherches ont mis en place un dispositif permettant d’interpeller le suspect en flagrant délit. Invité à rejoindre le plaignant dans le cadre d’un rendez-vous convenu avec les enquêteurs, il a été arrêté sur les lieux par les forces de l’ordre.



La police indique également que l’individu faisait l’objet de signalements informels pour des faits similaires dans la localité.



Placée en garde à vue, la personne interpellée fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire. L’enquête se poursuit sous la supervision des autorités compétentes.



La Police nationale a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à assurer la sécurité des citoyens et invite la population à signaler tout fait suspect via le numéro vert.

