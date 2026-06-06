Mondial 2026 : l’AIPS juge « inacceptable » les difficultés d’obtention de visas américains pour les journalistes

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) juge « inacceptable » que de nombreux journalistes, pourtant accrédités par la FIFA pour couvrir la Coupe du monde 2026, rencontrent des difficultés pour obtenir un visa américain.



Dans un communiqué publié sur son site, l'AIPS appelle la FIFA à « intervenir et à veiller à ce que les représentants des médias concernés ne se voient pas refuser injustement l'entrée aux États-Unis ».



Les responsables de cette organisation, qui fédère les journalistes sportifs du monde entier, indiquent avoir saisi par une lettre officielle Bryan Swanson, directeur des relations avec les médias de la FIFA, et Jochen Steinhoff, responsable des opérations et services médias.



La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, avec 48 pays participants.



Le match d'ouverture opposera le Mexique à l'Afrique du Sud, le jeudi 11 juin 2026, à l'emblématique Estadio Azteca de Mexico.