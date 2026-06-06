Kolda : la fête patronale de Saint Augustin s’ouvre sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble

La quasi-paroisse Saint Augustin de Kolda a donné le coup d’envoi de sa fête patronale ce samedi 6 juin à travers une journée marquée par des consultations médicales gratuites et une vaste opération de don de sang. Une initiative qui traduit l’engagement de la communauté chrétienne à apporter sa contribution au bien-être des populations de la région.



Selon Charles Malick Wade, secrétaire général de la commission des finances de la quasi-paroisse Saint Augustin, cette activité vise avant tout à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables.



« Nous voulons, à travers cette activité, apporter, en tant que fidèles chrétiens de la région, notre contribution pour aider les populations qui ont besoin de sang et soulager nos frères et sœurs malades qui peinent à se prendre en charge », a-t-il déclaré.



Au-delà de son volet sanitaire, cette fête patronale se distingue par son caractère inclusif et rassembleur. Pour les organisateurs, elle constitue un moment privilégié de fraternité, de communion et de cohésion entre les différentes communautés religieuses vivant à Kolda.



Dans cette dynamique d’ouverture, l’information relative à l’opération de don de sang et aux consultations gratuites a été largement relayée dans les mosquées de la région. Une démarche qui a favorisé une forte participation des fidèles musulmans aux activités de la journée.



« Cette activité a été annoncée dans toutes les mosquées. Nous avons ainsi constaté avec satisfaction la présence de nos frères et sœurs musulmans venus donner leur sang ou bénéficier des consultations médicales gratuites », s’est réjoui Charles Malick Wade, saluant cet élan de solidarité intercommunautaire.



Les festivités se poursuivront ce dimanche avec une messe d’action de grâce qui réunira les fidèles chrétiens. Elle sera suivie d’une manifestation culturelle placée sous le signe du dialogue des cultures, avec la participation de l’ensemble des communautés religieuses et socioculturelles de la région.



À travers cette célébration, la quasi-paroisse Saint Augustin entend ainsi promouvoir les valeurs de partage, de solidarité et de coexistence pacifique qui constituent le socle du vivre-ensemble à Kolda.