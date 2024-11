​Non-paiement des droits de diffusion par les médias : Dr Aminata Sarr liste les contraintes techniques

Dr Aminata Sarr a évoqué la question de non-paiement des droits de diffusion par les médias à Saly Portudal une zone de complexes balnéaires située sur la Petite-Côte, au sud de Dakar, lors d’un conclave. La Directrice général de la société de télédiffusion du Sénégal (TDS) a également évoqué les contraintes techniques auxquelles la TDS est confrontée.



« Parmi les contraintes techniques, nous avons cette vétusté de l’infrastructure et il nous faudra penser aux pièces de rechange, penser à la redondance également. Le manque d’équipement pour le personnel en plus de cela, nous subissons de l’agression foncière sur certains sites comme à Mbacké et dans d’autres zones », a déclaré Dr Aminata Sarr.



Selon elle, il y a énormément de choses qui méritent réflexion aujourd’hui afin de prendre des mesures ‘’idoines pour attaquer l’horizon 2025’’. « Je privilégie la concertation, l’inclusion, les avis de nos collaborateurs qui sont précieux. Parce que chacun connaît les spécificités qu’il rencontre pendant l’exercice de ses fonctions », dit-elle.



Poursuivant ses propos, Dr Aminata Sarr précise : « Nous sommes là pour prendre note de cela et définir un cap ensemble. Donc, à l’intérieur, nous verrons ces objectifs spécifiques. Comment faire pour renforcer la visibilité des TDS. Il y a énormément d'autres points qui seront listés », livre iRadio.