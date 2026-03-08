​Orientation du chef de l’État : Arona Coumba Ndoffène Diouf souligne la voie tracée par le président Diomaye

Le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf a salué le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, estimant qu’il marque une étape importante dans la vision portée par la coalition Diomaye Président.



Selon lui, l’intervention du chef de l’État reflète les attentes de la coalition et confirme la ligne politique pour laquelle ses membres se sont mobilisés. « Aujourd’hui, c’est le Diomaye que nous avons vraiment soutenu, le Président de la République. Il a tenu un discours qui, je pense, est révélateur. Le pays appartient aux Sénégalais, ce sont les Sénégalais qui possèdent le Sénégal », a déclaré Arona Coumba Ndoffène Diouf au micro de sud fm radio.



Pour le ministre-conseiller, cette prise de parole du chef de l’État traduit une volonté claire de placer les citoyens au cœur de la gestion du pays. Une orientation qui, selon lui, correspond à l’engagement initial de la coalition ayant soutenu l’accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



La coalition Diomaye Président affirme ainsi sa détermination à poursuivre la dynamique engagée autour du chef de l’État. Ses responsables entendent consolider l’unité de leurs rangs tout en accompagnant la mise en œuvre des orientations définies par leur président d’honneur.



Dans cette perspective, la coalition réaffirme son soutien aux initiatives du président de la République et se dit prête à contribuer à la concrétisation de sa vision politique, centrée sur la souveraineté et la participation des Sénégalais à la gestion de leur pays.

