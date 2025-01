​Pénurie et hausse du prix de sucre au Sénégal : la CSS dément ces informations

La Compagnie sucrière sénégalais (CSS) a démenti l'information qui circule à propos du manque de sucre et la hausse du prix de ce produit. Selon les responsables de la CSS, les stocks qui existent peuvent aller jusqu'au mois d'août 2025.



'' Il n'y a pas de pénurie ni de rupture de stock'' selon la CSS. '' Les informations distillées ça est là, pour évoquer une certaine rareté ou une augmentation du prix du sucre, son erroné.



'' Vous avez vu une partie de ce stock ici à Richard Toll avec plus de 45 mille tonnes. Ça veut dire que l'ensemble de nos magasins sont pleins. Et nous avons aussi environ 15 mille tonnes qui sont disponibles à Dakar. Au niveau de la disponibilité du sucre, il n'y a aucune question qui se pose'', a clarifié Guillaume Ranchon directeur général de la Css sur les ondes d'iRadio.



La Compagnie annonce par ailleurs qu'elle multiplie ses investissements afin d'atteindre l'autosuffisance nationale en sucre d'ici l'année 2030.