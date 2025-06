Conseil des ministres du 25 juin 2025 : focus sur l’éducation et le handicap

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 25 juin 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets prioritaires ont été abordés, notamment la préparation des examens scolaires, la réforme de l’enseignement supérieur, la promotion des droits des personnes handicapées et la gestion du patrimoine bâti de l’État.



Le chef de l’État a demandé au gouvernement « de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des examens scolaires, notamment le Baccalauréat et le BFEM. » Il a exprimé ses encouragements aux candidats et annoncé qu’il présidera la cérémonie de remise des prix du Concours général le 31 juillet 2025.



Concernant l’enseignement supérieur, le président a insisté sur la nécessité d’assurer la continuité académique et la stabilité dans les universités publiques. Il a exigé « le respect du calendrier universitaire conformément au système LMD ; L’achèvement des infrastructures universitaires régionales ; Une meilleure gestion des orientations des futurs bacheliers ; Le renforcement des recrutements d’enseignants et de personnels administratifs. »



Il a aussi demandé une amélioration de la gouvernance financière des universités et des œuvres sociales, tout en engageant des concertations avec les acteurs de l’enseignement supérieur privé.





Inclusion des personnes handicapées



Le Conseil a également accordé une attention particulière aux droits des personnes vivant avec un handicap. Le Président Faye a demandé « Une évaluation de la loi d’orientation sociale de 2010 ; Une meilleure prise en charge de cette catégorie dans les procédures de recrutement, de formation et d’accès aux financements publics ; L’amélioration de l’accessibilité des bâtiments et des moyens de transport publics ; L’organisation avant la fin de l’année 2025 de concertations nationales sur la protection des personnes handicapées. »