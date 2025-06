Le Collectif Noo Lank dénonce les injustices sociales : « L’État doit cesser de gouverner dans l’indifférence »

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, le collectif citoyen Noo Lank tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la gestion des affaires sociales par les autorités sénégalaises. Face à plusieurs crises sectorielles, le collectif réclame justice, équité et réorientation urgente des priorités de l’État.



Le cas du jeune Mor Seck, décédé à Yeumbeul dans des circonstances troubles, provoque l’indignation du collectif. « Les premiers résultats de l’autopsie établissent que les coups reçus suite à un récit triste de son frère sont à l’origine de sa mort, impliquant directement des agents de la police », affirme Noo Lank.



Le collectif exige « la célérité de l’enquête qui doit être indépendante, libre et impartiale » et demande la suspension immédiate des agents incriminés, ainsi que des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées. Il assure également qu’il sera « du côté de sa famille pour toute assistance ».



Soutien aux médecins en spécialisation : « Une lutte pour la dignité »



Les médecins en spécialisation regroupés au sein du COMES mènent une lutte pour de meilleures conditions de travail et d’étude, restée sans réponse malgré la transmission d’un mémorandum aux autorités sanitaires.



« Le collectif Noo Lank apporte son soutien plein et entier à leur mouvement » et participera au sit-in prévu le lundi 30 juin devant le ministère de la Santé. Le collectif dénonce l’indifférence de l’État face aux souffrances de ceux qui portent le système de santé.



Élèves de l’ENTSS en grève : une jeunesse laissée pour compte



À l’École nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS), une grève illimitée est en cours pour réclamer le paiement de six mois de bourse. Noo Lank, après un échange avec leur comité exécutif, qualifie la situation d’« inacceptable ».



« L’action sociale commence par la reconnaissance des futurs travailleurs sociaux », martèle le collectif, qui appelle à un règlement immédiat du conflit.



Greffiers en grève : la justice paralysée



En pleine crise, les greffiers du Sénégal poursuivent leur grève, avec des revendications claires : alignement à la hiérarchie A2, reversement des agents expérimentés, et indemnités de logement adaptées.



« Le collectif Noo Lank rappelle à nos autorités le rôle central des greffiers dans le bon fonctionnement de la justice » et fustige l’attentisme du ministre de la Fonction publique, qu’il appelle à « faire preuve de plus de responsabilité ».



Une gestion budgétaire tournée vers le prestige plutôt que le peuple



À travers l’analyse des rapports trimestriels d’exécution budgétaire, Noo Lank dénonce une orientation des finances publiques « vers le prestige et les privilèges », alors que « les services publics fondamentaux sont négligés ».



« Le contraste est criant : l’État dépense pour briller, pendant que le peuple s’éteint », déplore le collectif.



Appel à une gouvernance éthique et responsable

Face à ces multiples fronts sociaux, Noo Lank formule un triple appel :

• « Répondre aux revendications du COMES, de l’ENTSS et des greffiers,

• Rompre avec la politique du silence et du mépris,

• Réorienter les priorités budgétaires vers les besoins réels des populations. »



Le communiqué conclut par une mise en garde : « L’inaction est une faute. Le mépris, une violence d’État. Le silence, une complicité. »



Le Collectif Noo Lank affirme rester « mobilisé du côté du peuple » et appelle à « la solidarité active pour défendre une gouvernance fondée sur l’éthique, la justice et l’égalité ».