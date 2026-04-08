​Plainte d’Alioune Ndoye pour diffamation : Toussaint Manga face à l'obligation de comparaître

Le bras de fer entre Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau, et Toussaint Manga, Directeur général de la Lonase est porté à ce jour devant le tribunal correctionnel de Dakar. À l'origine du litige, une publication sur Facebook où Toussaint Manga accusait l'édile de « mauvaise gestion » et affirmait que la Lonase « nourrit sa fille », laquelle aurait « gagné des milliards ». Face à ces accusations qu'il qualifie de « mensongères », Alioune Ndoye a déposé plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles afin de « laver son honneur », après avoir vainement mis en demeure le patron de la Lonase de prouver ses allégations.

Cité à comparaître par le procureur de la République, Toussaint Manga est désormais « obligé » de se présenter à la barre sous peine de voir ses conseils privés de parole durant les débats. Si le maire de Dakar-Plateau, en tant que partie civile, n'est pas tenu à une présence physique, l'enjeu est de taille pour le prévenu qui doit répondre de « propos jugés attentatoires » à l'image du maire de Dakar-Plateau. Bien que l'affaire soit inscrite au rôle de ce mercredi, Les Échos précise qu'un renvoi reste probable pour cette première audience, le temps que le tribunal puisse organiser l'examen au fond de ce dossier qui secoue l'administration publique.