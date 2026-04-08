Mbour : la « awo » condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour avoir lacéré le visage de sa coépouse

Deux épouses d'un émigré ont eu une altercation pour une histoire d’une canette de boisson, lors de la fête de la korité . La première, F.S. Sow a lacéré le visage de sa coépouse, M. Dioum après que cette dernière a refusé de lui servir de la boisson pour son invitée. Reconnue coupable des faits, F. S. Sow a été condamnée, le 2 avril 2026, par le juge du tribunal d'Instance de Mbour à quatre mois de prison avec sursis.



D’après le journal L’Observateur, la situation a viré au drame lorsque la première a retrouvé la deuxième dans la cuisine pour lui demander des comptes sur son refus de lui céder une canette de boisson pour son invitée. Les mots s'enveniment et en quelques secondes, la dispute bascule. La première a saisi un pilon et a asséné deux coups dans le dos de sa rivale.



Sous le choc, M. Dioum perd connaissance et s'effondre. Ensuite, F. S. Sow a pris un objet tranchant non identifié pour lui lacérer la mâchoire gauche. Les voisins, alertés par les cris, parviennent à tirer la victime des griffes de son agresseuse. Transportée d'urgence à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, M. Dioum a obtenu un certificat d'incapacité temporaire de travail (TTT) de dix jours. C’est ainsi qu’elle a déposé plainte au commissariat urbain de Diamaguene. F.S. Sow est placée en garde à vue, puis incarcérée à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour.



À la barre, la prévenue a changé de version. Elle a nié les coups de pilon et la lacération, soutenant qu’elle « l'avait seulement giflée pendant la bagarre ». Toutefois, elle a reconnu avoir « profondément regretté » son geste. Par ailleurs, la victime lui a accordé son pardon et renoncé aux dommages et intérêts. Elle a exhibé néanmoins les photos de ses blessures à l'audience et a réclamé, avant tout, du respect et une cohabitation apaisée. Le procureur, lui, a demandé l'application de la loi.