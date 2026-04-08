TER : le trafic interrompu suite à un accident mortel

Un accident mortel est survenu, ce mercredi 8 avril 2026 vers 6H 15, entre les gares de Thiaroye et de Pikine du Train Express Régional (TER), impliquant un train et un individu. Une personne qui se tenait près des voies a été percuté par un train, entrainant la mort de la victime.



L'incident a nécessité l'intervention des secours et une suspension temporaire des circulations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame, d’après la Radio Futur Média.



D’après le communiqué publié, sur la page Facebook de TER Dakar, la circulation des trains est maintenant normale sur toute la ligne. « Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre fidélité », indique la note.







