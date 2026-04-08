Sénégal : Le président Diomaye Faye reçoit le patron de la CAF dans un climat de tensions

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accordera une audience ce mercredi à 17h au président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, selon des informations officielles.



D’après un communiqué publié le 7 avril par la Fédération sénégalaise de football, cette visite s’inscrit dans une série d’activités prévues dans la capitale sénégalaise. Le dirigeant de la CAF doit notamment effectuer une visite symbolique à Île de Gorée au cours de la journée.



Il sera accompagné du président de la FSF, Abdoulaye Fall, ainsi que de plusieurs responsables du football sénégalais. Le secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu, fera également partie de la délégation.



En marge de cette visite, Patrice Motsepe tiendra une conférence de presse prévue à 17h30 GMT à Dakar, au cours de laquelle il devrait s’exprimer sur les enjeux actuels du football africain et les relations avec les instances nationales.



Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement tendu entre la CAF et le football sénégalais. Au cœur des tensions figure un différend juridique porté devant le Tribunal Arbitral du Sport, concernant l’attribution du titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Sénégal conteste en effet les conditions de la finale disputée face au Maroc.



Les autorités sénégalaises ont par ailleurs évoqué la possibilité d’ouvrir une enquête internationale, évoquant de présumés faits de corruption liés à cette affaire. Une situation qui place la visite du président de la CAF sous haute attention, tant sur le plan sportif que diplomatique.

