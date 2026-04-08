Moyen-Orient: le Koweït et les Émirats arabes unis frappés par l’Iran, malgré le cessez-le-feu

Ce qu'il faut retenir

► « La bataille continue au Liban [où] le cessez-le-feu ne s'applique pas », a déclaré le colonel Avichay Adraee, qui a lancé trois appels à évacuer dans le pays voisin depuis l'entrée en vigueur d'une trêve de 15 jours avec l'Iran décrétée par Donald Trump. Un des appels concerne sept faubourgs de la capitale libanaise, parmi lesquels Haret Hreik, Ghobeiry, Hadath ou encore Bourj al-Barajneh.



► Donald Trump « accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant deux semaines », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social mardi 7 avril vers 22h35 TU, à l'approche de la fin de l'ultimatum qu'il avait fixé à Téhéran. Il affirme que l'Iran a soumis à Washington un plan « viable » en dix points, lequel constitue une base de travail pour négocier. Les États-Unis sont aussi prêts à un cessez-le-feu si l'Iran rouvre « complètement » le détroit d'Ormuz, a-t-il écrit.



► De leur côté, les dirigeants iraniens ont confirmé qu'ils acceptaient de rouvrir « pendant une période de deux semaines » le détroit d'Ormuz « si les attaques contre l'Iran cessent », a écrit sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. « Il a été décidé au plus haut niveau que l'Iran engagera, pendant une période de deux semaines [...], des négociations avec la partie américaine à Islamabad », a ajouté le Conseil suprême de la sécurité nationale dans un communiqué.



► Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu « partout », y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise visant à mettre fin à plus de cinq semaines de guerre au Moyen-Orient.



► L'armée israélienne a aussi annoncé avoir achevé le déploiement de ses troupes au sol dans le sud du Liban jusqu'à une « ligne de défense avancée » contre les combattants du mouvement islamiste Hezbollah.



L'Iran dit avoir frappé le Koweït et les Émirats après des attaques contre ses installations pétrolières

L'Iran a lancé des attaques contre le Koweït et les Émirats arabes unis après des frappes aériennes contre ses installations pétrolières, ultérieures à l'annonce d'une trêve par les États-Unis, a rapporté la télévision d'État.



« Des attaques au missile et au drone contre les Émirats et le Koweït ont eu lieu quelques heures après le ciblage des installations pétrolières de l'île de Lavan », a indiqué la télévision, après que les deux pays du Golfe ont fait état de tirs iraniens.





La chaîne a cité la Compagnie nationale iranienne de raffinage et distribution de pétrole, selon laquelle la raffinerie de Lavan « a été la cible d'une lâche attaque » vers 6h30 TU.



«Nous sommes proches d'une victoire historique», dit le Hezbollah libanais qui appelle les déplacés à ne pas rentrer avant une annonce officielle de cessez-le-feu



Le Hezbollah a appelé mercredi les Libanais déplacés par les frappes israéliennes sur des bastions de la formation pro-iranienne à ne pas rentrer chez eux « avant une déclaration officielle et définitive » de cessez-le-feu au Liban.



Le groupe, en guerre avec Israël depuis le 2 mars au Liban, s'est par ailleurs dit « proche d'une victoire historique », selon un communiqué. Le Hezbollah ne s'est pas prononcé officiellement sur l'annonce d'une trêve entre l'Iran et les États-Unis mais n'a plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis 1h locale environ (mardi 22h TU).



Le vice-président américain JD Vance a qualifié mercredi le cessez-le-feu en Iran de « fragile », ajoutant que si les Iraniens ne négociaient pas de bonne foi, ils allaient découvrir que le président américain « n'est pas quelqu'un avec qui l'on plaisante ».



Donald Trump « est impatient. Il est impatient de faire progresser les choses », a-t-il dit à Budapest, ajoutant que « si les Iraniens sont prêts à travailler avec nous de bonne foi, je pense que nous pouvons parvenir à un accord ».



Le Liban œuvre à être inclus dans la «paix régionale», dit le président Joseph Aoun

Le président libanais Joseph Aoun a salué mercredi la trêve de deux semaines entre l'Iran et les États-Unis et a affirmé que son pays œuvrait à être inclus dans la « paix régionale ».



« Le président a insisté sur les efforts continus de l'État libanais pour que le Liban soit inclus dans la paix régionale, de façon stable et durable », selon un communiqué de la présidence.



Les Émirats arabes unis disent faire face à une «menace de missiles»

Les Émirats arabes unis ont fait état mercredi de nouvelles attaques iraniennes, quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis « Les défenses aériennes font actuellement face à des attaques de missiles et de drones provenant d'Iran », a dit le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur X.



Le Koweït a dit mercredi faire face à une vague d'attaques iraniennes qui ont provoqué d'importants dégâts, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis.



« Depuis 8 heures du matin (5h TU), les défenses aériennes koweïtiennes font face à une vague intense d'attaques hostiles et criminelles menées par l'Iran », a indiqué l'armée koweïtienne sur X, en précisant avoir détecté 28 drones.



Ces attaques « ont causé d'importants dégâts matériels à des infrastructures pétrolières, des centrales électriques et des usines de dessalement », a-t-elle ajouté.



Hier encore, le pire était envisagé entre l'Iran et les États-Unis. Et ce matin, Téhéran et Washington revendiquent chacun la victoire. Militairement parlant, qui sort victorieux de ces 40 jours de guerre ? Est-ce que le cessez le feu peut tenir ? Éléments de reponse de l'ancien officier Guillaume Ancel, au micro d'Andréane Meslard.



Premières traversées du détroit d'Ormuz depuis l'accord de cessez-le-feu

Deux navires ont traversé le détroit d'Ormuz depuis que l'Iran a accepté de rouvrir ce passage stratégique dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, selon le site de suivi maritime MarineTraffic.



« Le vraquier NJ Earth, appartenant à un armateur grec, a franchi le détroit à 8h44 TU, tandis que le Daytona Beach, battant pavillon du Liberia, a effectué sa traversée plus tôt, à 06h59 UTC, peu après avoir quitté le port de Bandar Abbas », selon le compte X de l'entreprise.



Les États-Unis et l'Iran se sont accordés dans la nuit de mardi à mercredi pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pendant cette période, les passages du détroit d'Ormuz se feront « en coordination avec les forces armées iraniennes », a déclaré sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.



La région autonome du Kurdistan irakien espère que le cessez-le-feu sera respecté «de bonne foi»

Le président de la région autonome du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, a salué mercredi la conclusion d'un cessez-le-feu de deux semaines entre Washington et Téhéran, espérant qu'il sera respecté « de bonne foi ».



Cet accord « représente une étape importante vers la désescalade, la protection des civils et le rétablissement d'un dialogue constructif », a-t-il écrit sur X, disant espérer « que toutes les parties respecteront cet engagement de bonne foi et œuvreront en faveur d'une paix durable » dans la région.



Malgré l'annonce du cessez-le-feu mardi soir entre l'Iran et les États-Unis, internet reste coupé en République islamique, pour le 40e jour consécutif, selon l'ONG Netblocks.



L'agence maritime de l'ONU (OMI) veut un mécanisme pour «assurer la sécurité du transit» à Ormuz

L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a affirmé, mercredi, travailler à un mécanisme pour garantir la « sécurité du transit » par le détroit d'Ormuz, quasi-paralysé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.



« Je travaille déjà avec les parties concernées à la mise en place d'un mécanisme approprié afin de garantir la sécurité du transit des navires par le détroit d'Ormuz, affirme le secrétaire général de l'OMI dans une déclaration transmise à l'AFP. La priorité, désormais, est d'assurer une évacuation qui garantisse la sécurité de la navigation. »



Le cessez-le-feu décrété avec l'Iran ne s'applique pas au Liban, où « la bataille continue » contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, a déclaré mercredi l'armée israélienne.



« La bataille continue au Liban, le cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban », a asséné le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, en appelant une nouvelle fois la population à évacuer la zone au sud du Zahrani, fleuve qui s'écoule à une quarantaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël.



L'armée israélienne a confirmé mercredi qu'elle observait le cessez-le-feu décrété avec l'Iran après avoir mené pendant la nuit de nouvelles frappes contre les lanceurs de missiles iraniens, précisant qu'elle restait en « état d'alerte élevé ».



« Conformément aux instructions de l'échelon politique, Tsahal a cessé le feu dans la campagne contre l'Iran et reste en état d'alerte défensive élevé, prête à répondre à toute violation » de la trêve, indique un communiqué militaire. « Dans la nuit de mercredi, [les forces armées israéliennes] ont mené une vaste vague de frappes visant des sites de lancement de missiles et des lanceurs du régime terroriste iranien à travers l'Iran, afin de réduire considérablement et de neutraliser ses capacités de lancement », ajoute le texte.



Les opérations du complexe gazier émirati d'Habshan ont été suspendues après une attaque dans la nuit, qui a blessé trois personnes, ont indiqué mercredi les autorités.



« L'incident au complexe gazier de Habshan a été provoqué par la chute de débris après une interception provoquant de multiples incendies ainsi que des blessures légères à deux Émiratis et un ressortissant indien », a affirmé le bureau des médias d'Abou Dhabi, précisant que « les opérations avaient été suspendues ».



Après l'annonce par Washington d'un cessez-le-feu avec l'Iran, les autorités avaient fait état dans la nuit d'un incendie sur le site, déjà frappé depuis le début de la guerre régionale, sans en préciser l'origine.



L'Espagne juge «inacceptable» qu'Israël poursuive la guerre au Liban

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé mercredi « inacceptable » qu'Israël poursuive les combats au Liban, après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran.



« Il est inacceptable que la guerre d'Israël, l'invasion par Israël d'un pays souverain comme le Liban (...) se poursuivent », a déclaré José Manuel Albares à la radio RNE, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la trêve en Iran de « bonne nouvelle » sur X.



L'Irak va rouvrir mercredi son espace aérien, fermé depuis le début de la guerre

L'Irak a annoncé mercredi la réouverture de son espace aérien, fermé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, peu après que Washington et Téhéran ont annoncé un cessez-le-feu de deux semaines.



« L'Autorité de l'aviation civile annonce la réouverture de l'espace aérien irakien au trafic (...) à partir d'aujourd'hui, à la suite de la stabilisation de la situation et du retour à des conditions normales », a annoncé cet organe dans un communiqué, précisant que « tous les vols civils sont autorisés à reprendre (...) dans les aéroports » du pays.