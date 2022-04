​Premier League : Chelsea se rassure en écrasant Southampton, Arsenal dévisse

Quelques jours après avoir chuté à domicile contre le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, Chelsea s'est rassuré en Championnat en allant corriger Southampton 6-0. À domicile, Arsenal a cédé contre Brighton (1-2).



Trois jours après avoir cédé face au Real Madrid de Karim Benzema à domicile en quarts de finale aller de la Ligue des champions (1-3), Chelsea s'est bien repris samedi en Championnat. Les Blues, auteurs d'un départ canon, ont gagné 6-0 sur le terrain de Southampton et confortent leur 3e place.



De son côté, Arsenal (cinquième) est tombé à domicile face à Brighton (1-2) et risque de voir Tottenham, en déplacement à Aston Villa (18h30) creuser l'écart dans la course à la C1.