​Préparatifs en cours pour le défilé du 4 avril: le Commandant Abdoul Ndiaye définit le tableau

Les autorités sénégalaises sont en plein dans les préparatifs du 4 avril, qui marque l’anniversaire de son de na Nation À Dakar, les manifestations auront lieu au boulevard du Général De Gaulle. Au total, 4035 militaires vont défiler. Il y aura 18015 civils, 35 établissements scolaires et mouvements associatifs qui vont également défiler. Pour ce qui est du défilé motorisé, il y aura 1345 véhicules, 124 motos, selon le Commandant Abdoul Ndiaye.



Face à la presse, ce jeudi, le commandant a aussi apporté des précisions sur l'état d'avancement de l'organisation. « Pour ce qui des préparatifs, la revue du défilé motorisé a déjà était fait par le chef d’Etat Major de l’armée de terre. La revue du défilé civil et paramilitaire a été faite, ce mercredi par le Colonel Commandant de la zone militaire n°1. Et le dimanche, il y aura la répétition générale à la place aérienne Andala Cissé, qui sera présidée par le chef d’Etat Major général des armées. Donc nous pouvons dire que tout se passe dans les meilleurs conditions », dit-il.



Interpellé sur la question des accréditations, le Commandant Abdoul Ndiaye explique : « Pour les accréditations pour les grandes organes de télé et les radios où beaucoup de personnes doivent venir pour la couverture, ils n’ont pas besoin de se déplacer. Nous allons dépêcher quelqu’un auprès d’eux, les prendre en photo revenir à la DIRPA ou nous allons confectionner les badges en suite leur remettre ça. Pour les autres organes, le communiqué de presse qu'on vous a envoyé, l’adresse du commandant Idrissa Diop est là-bas. Vous nous envoyer un mail avec le prénom et nom de ceux qui vont venir. Vous serez contacté une fois les badges confection ».