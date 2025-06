Ligue 1 : statu quo en tête, Génération Foot se relance, la lutte pour le maintien s’intensifie

Pas de changement en tête de la Ligue 1 après la 28e journée. Aucun des trois premiers ne s’est imposé ce week-end. Le leader Jaraaf et l’US Ouakam (3e) se sont neutralisés (1-1), tandis que l’US Gorée (2e) a concédé un nul en déplacement face au Casa Sports. Résultat : Jaraaf et Gorée restent à égalité avec 48 points, devant Ouakam qui en totalise 45.



Belle opération pour Génération Foot qui grimpe à la 5e place grâce à sa victoire (0-2) sur la pelouse de Wally Daan FC.



Dans la lutte pour le maintien, la Sonacos, victorieuse de l’AS Pikine (2-1), et le Casa Sports sont à un point du maintien mathématique.



En revanche, Teungueth FC et HLM Dakar devront encore lutter pour se mettre à l’abri d’un retour de Jamono Fatick et Oslo FA, actuels relégables.