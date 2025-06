Deux gangs démantelés à Diamniadio : neuf (09) personnes placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants

Le Commandant de la Brigade mixte de la gendarmerie de Diamniadio a démantelé deux gangs pour trafic de stupéfiants entre vendredi et samedi dernier.



Le premier gang composé de 5 étrangers (1 Gambien et 4 Sierra-léonais) est spécialisé dans le trafic de drogue. La deuxième bande, composée de quatre sénégalaise, a été démantelée au marché de Diamniadio. Ces derniers s'activaient dans le trafic de produits cellulosiques.



Lors de leur interpellation, les pandores ont trouvé sur place une importante quantité de Kush ainsi que des outils qui leur permettaient de commettre leur forfait, des armes blanches et 250 grammes de chanvre indien par devers eux.



Les mises en causes attendent d'être transférés au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Rufisque.