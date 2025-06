Disparition inquiétante à Diaobé-Kabendou : un bébé de 4 mois introuvable depuis la nuit du 21 juin

Un drame bouleverse la commune de Diaobé-Kabendou, dans le département de Vélingara (sud du Sénégal). Le petit Amadou Diouldé Sall, âgé de seulement 4 mois, a mystérieusement disparu dans la nuit du 21 au 22 juin 2025 dans le quartier de Ngaba, a appris le correspondant de PressAfrik dans la région de Kolda.



D’après la source , la mère du nourrisson, contrainte de dormir dehors avec ses enfants en raison de la forte chaleur, aurait été victime d’un enlèvement. À son réveil, elle a constaté avec effroi l'absence de son bébé.



Alertée, la famille s’est immédiatement lancée dans des recherches intensives, malheureusement sans succès jusqu’à présent. La gendarmerie a été saisie et une enquête est en cours, mais aucune piste sérieuse ne semble avoir émergé pour l’instant.



Profondément inquiète, la famille d’Amadou Diouldé Sall lance un appel à toute personne pouvant fournir des informations permettant de retrouver le nourrisson.



La population locale est également appelée à la vigilance et à la solidarité pour tenter de retrouver le bébé sain et sauf.