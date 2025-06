Bellingham bientôt opéré : une absence qui pourrait durer jusqu’en fin 2025

Touché à l’épaule depuis bientôt un an et demi, Jude Bellingham va finalement passer par la case opération dans les prochaines semaines. En effet, l’Anglais a avoué qu’il allait se faire opérer, mais attendait la fin du Mondial des Clubs.



«J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables», a ainsi déclaré le milieu de terrain du Real Madrid.





Mais cette opération ne sera pas sans conséquences pour le joueur madrilène. Selon Footmercato, qui cite le journaliste espagnol Alberto Pereiro, Bellingham pourrait être éloigné des terrains pendant trois à quatre mois.



Pire encore, l’intéressé a déclaré sur Radioestadio Noche : « Il sera probablement absent pour le reste de l’année 2025».