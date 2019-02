​Présidentielle 2019 : Une mission d’information et de contacts déployée au Sénégal par l’OIF

Une mission d’information et de contacts a été déployée au Sénégal par l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Ceci dans le cadre du suivi du processus électoral sénégalais.



Dirigée par l'ancien Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Emery Trovoada, le groupe est composé d'un parlementaire, de personnalités politiques ainsi que d'experts de haut niveau en provenance de pays membres de la Francophonie.



Selon "le Soleil", la mission va, durant son séjour, s'entretenir avec les autorités, les candidats, les organes de gestion et de contrôle des élections, la Société civile, les partenaires accrédités au Sénégal et les observateurs.



L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.