​Présidentielle 2024 : Me Moussa Diop déclare sa candidature

Le leader de la coalition AND GOR YI JOTNA /la majorité silencieuse Me Moussa Diop a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. A l'occasion, il a décliné son programme qu'il compte dérouler si jamais les Sénégalais lui font confiance et dès qu’il sera élu président de la République. Suivez !

