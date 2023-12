​Présidentielles 2024: des journalistes formés à la constitution et au dépôt de dossiers de candidature pour éviter la désinformation

La Direction générale des élections (Dge) a initié ce mercredi, les journalistes au dépôt de dossiers de candidature et à la constitution en vue des élections présidentielles du 25 février 2024, à travers un atelier.



« Aujourd’hui on a décidé de faire une formation pour les journalistes qui sont des acteurs du processus électoral. L’information et la communication sont des éléments importants. C’est la raison pour laquelle à chaque fois qu’on organise des sessions de formations on y associe des journalistes pour leur permettre d’avoir tous les éléments nécessaires afin d’éviter la désinformation, mais également l’emploi de certaines notions qui ne sont pas appropriées », a déclaré Biram Sène, directeur de la formation et de la communication à la DGE.



Selon lui, il y a une innovation qui découle du dialogue politique qui avait institutionnalisé le tirage au sort lors du control de passage des candidats au niveau de la commission de control et de vérification des parrainages. « Cette innovation a été expérimentée lors des élections législatives et au niveau de la direction générale des élections », a-t-il précisé.



Avant d'ajouter: « cette commission a mis en place une autre commission qui sera logée au Conseil constitutionnelle composée des membres du Conseil constitutionnel, du personnel administratif et technique du Conseil constitutionnel, du greffier en service au Conseil constitutionnel, des représentants des partis politiques mais également des membres de la société civile ».



Biram Sène de souligné que « cette même formation sera organisée jeudi pour la société civile afin qu’on puisse harmoniser nos langages dans le cadre du processus électoral ».