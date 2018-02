​Procès de Alioune Ndao et Cie : Me Papa Sène rappelle la loi 2016 pour lutter contre ce phénomène

Le Sénégal a pu réformer en 2016, son code pénal pour le mettre en conformité avec les traités ratifiés. Ce qui a permis aujourd’hui la tenue du procès de l’Imam Aliou Ndao. Selon Me Papa Sène, Président du comité Sénégalais des droits de l’homme, «c’est en 2016 que le Sénégal a adopté deux (2) lois. La première, c’est la loi n°2016- 25 adoptant la nouvelle disposition du code pénal. Et l’autre c’est la loi 2016-30 de la même date portant nouvelle disposition du code de procédure pénale ».



Pour lui, «ces mesures ont été prises dans le but de lutter plus efficacement contre le phénomène terroriste qui est un phénomène mondial». Poursuivant, il invite tous les pays, à procéder à des réformes législatives approfondies pour prendre en charge, de façon plus efficace le phénomène que constitue le terrorisme.



«C’est dans ce sens que le Sénégal a opéré cette réforme du point de vue de son code pénal et de celui du Code de procédure pénale avec les loi que je viens de citer», a conclu la robe noire, au micro de Zik Fm.